Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 19:21 Güncelleme:
        Düzce'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Konuralp 521. Sokak'ta bulunan binanın zemin katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark edenler, evde bulunan kişilerin dışarı çıkmasına yardımcı oldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum

        Benzer Haberler

        Düzce Belediye Başkanı Özlü, İtfaiye Haftasını kutladı
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, İtfaiye Haftasını kutladı
        Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Albayrak, adli kontr...
        Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Albayrak, adli kontr...
        Düzce'de Alzheimer hastaları Dünya Alzheimer Günü'nde buluştu
        Düzce'de Alzheimer hastaları Dünya Alzheimer Günü'nde buluştu
        Düzce'de öğrenciler, Gazzeli akranlarına destek için uçurtma uçurdu
        Düzce'de öğrenciler, Gazzeli akranlarına destek için uçurtma uçurdu
        Düzce'de kesim yapılırken devrilen ağacın altında kalan işçi öldü
        Düzce'de kesim yapılırken devrilen ağacın altında kalan işçi öldü
        TOSFED 2026 Extreme Kupası'nın ikinci ayağı Düzce'de tamamlandı
        TOSFED 2026 Extreme Kupası'nın ikinci ayağı Düzce'de tamamlandı