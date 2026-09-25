Düzce'de evde çıkan yangın söndürüldü
Düzce'de 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 25.09.2026 - 19:21 Güncelleme:
Düzce'de 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konuralp 521. Sokak'ta bulunan binanın zemin katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenler, evde bulunan kişilerin dışarı çıkmasına yardımcı oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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