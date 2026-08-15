Düzce'de fındık bahçesinde İHA olduğu değerlendirilen cisim bulundu

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde bir fındık bahçesinde bulunan ve insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisimle ilgili adli tahkikat başlatıldığını ve incelemelerin sürdüğünü, kamuoyunun endişe etmesini gerektirecek herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 11.30 sıralarında Akçakoca ilçesi Yeşilköy köyünde bir fındık bahçesine şüpheli cisim düştüğüne yönelik ihbar alındığı belirtildi.

İhbar üzerine güvenlik birimlerini bölgeye sevk edildiği, güvenlik önlemleri alınarak olay yerinin kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, "İlgili birimlerimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, söz konusu cismin İHA olabileceği değerlendirilmektedir. Cismin niteliğinin ve teknik özelliklerinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla uzman ekiplerin çalışması devam etmektedir. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmış, olayla ilgili incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyunun endişe etmesini gerektirecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.