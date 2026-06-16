Düzce'de Karadere'ye 7 bin 500 alabalık yavrusu bırakıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Karadere Deresi'ne 7 bin 500 kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Yığılca ilçesinde bulunan Karadere Deresi'ne 7 bin 500 adet benekli alabalık yavrusu bırakıldı.



Bolu Alabalık Üretim İstasyonundan temin edilen alabalık yavruları, doğal balık popülasyonunun desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla suyla buluşturuldu.



Programa Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ilçe protokolü ile personel katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, "Bakanlığımızın 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Yığılca ilçemizde bulunan dere ve akarsulara mayısta 50 bin olmak üzere iki ay içerisinde toplam 57 bin 500 kırmızı benekli alabalık yavrusu bıraktık. Bu çalışmalarla doğal balık varlığını desteklemeyi, sucul ekosistemi korumayı ve gelecek nesillere daha zengin ve sağlıklı su kaynakları bırakmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



