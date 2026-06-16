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        Düzce'den AB ülkelerine 5 ayda 5 bin 300 ton iç fındık ihracı

        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın 5 ayında 5 bin 300 ton iç fındık satışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Düzce'den AB ülkelerine 5 ayda 5 bin 300 ton iç fındık ihracı

        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın 5 ayında 5 bin 300 ton iç fındık satışı yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerine ilişkin açıklamasında, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-mayıs aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

        Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü aktarılan açıklamada, ocakta 811, şubatta 1026, martta 957, nisanda 1667 ve mayısta 839 ton olmak üzere toplam 5 bin 300 ton iç fındığın AB ülkelerine satıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarının başladığı bilgisine de yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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