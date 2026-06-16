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        Emekli öğretmen, ipek böceği yetiştiriciliği hobisini gelir kapısına dönüştürdü

        ÖMER ÜRER - Düzce'de yaşayan emekli öğretmen 62 yaşındaki Sefa Konca, 5 yıl önce başladığı ipek böceği yetiştiriciliğinde devletten aldığı desteklerle ekonomik gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Emekli öğretmen, ipek böceği yetiştiriciliği hobisini gelir kapısına dönüştürdü

        ÖMER ÜRER - Düzce'de yaşayan emekli öğretmen 62 yaşındaki Sefa Konca, 5 yıl önce başladığı ipek böceği yetiştiriciliğinde devletten aldığı desteklerle ekonomik gelir elde ediyor.


        Konca, 5 yıl yurt dışında, 25 yıl ise kentteki farklı okullarda sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olunca hobi olarak ipek böceği yetiştiriciliğine merak sardı. Kısa sürede mesleği öğrenen Konca, eşi Ayşe Konca'nın da desteğiyle ürettiği kozalardan gelir elde etmeye başladı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğündeki çeşitli girişimcilik desteklerinden de yararlanan Konca, mayıs ve haziran aylarında evinin önünde kurduğu 15 metrekarelik depoda ipek böceği yetiştirerek 200 kilograma yakın koza elde ediyor.

        Emekli sınıf öğretmeni 62 yaşındaki Konca, AA muhabirine, hobi olarak başladığı ipek böceği yetiştiriciliğinin gelir elde edilebilecek güzel bir alan olduğunu söyledi.

        Devlet desteklerini öğrendikten sonra bu alanda üretim yapmaya karar verdiğini dile getiren Konca, "Böceklerimi bir ay boyunca dut ağacı yaprağı ile besliyorum. Son 10 günde koza örüyorlar ve işimiz 40 günde bitiyor. İşi hafif ama çok ilgi bekliyor. İnsan gibi günde üç öğün yemek veriyorsun. Üretimi çok keyifli." diye konuştu.

        - "Gençler bu işe el atabilir"

        Konca, ipek böceği yetiştiriciliğini emekli olduğu eğitim sektörüne benzeterek, şöyle devam etti:

        "Devlet yumurtasını gönderiyor, biz sadece bakıyoruz. Hiçbir maliyeti yok, sadece emek var. İpek böceği yetiştiriciliğini çocuklarla bağdaştırıyorum. Sanki böyle okuldaki görevime devam ediyormuşum gibi geliyor. Devlet bir de kozayı topladığımızda bizden alıyor. Ücretini de hesaba yatırıyor yani pazarlama derdi yok."

        Konca, bu işin hijyen istediğini, ipek böceklerinin sigara, alkol, parfüm gibi kokulardan dahi etkilenip hasta olduklarını anlattı.

        İpek böceği yetiştiriciliğinin yılda bir kez belli dönemlerde yapıldığını hatırlatan Konca, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Mayıs ayında başlıyor, haziran ayının 10-15'i gibi işimiz bitiyor. Gençler bu işe el atabilir. Komşularımız benimle iletişime geçip yapmak istediklerini söylüyorlar. Gençler de soruyor. Bakım için büyük imkanlara gerek yok."

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