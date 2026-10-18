Düzce'de köprüden düşen tırda çıkan yangın söndürüldü

Otoyoldaki ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden İran uyruklu M.G. idaresindeki 49 AB 667 plakalı alüminyum malzeme yüklü tır, aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

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