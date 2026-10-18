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        Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

        Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Şiddetli rüzgarda boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılardan bazıları, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

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