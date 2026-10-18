Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Şiddetli rüzgarda boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılardan bazıları, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
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