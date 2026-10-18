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        Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

        Düzce'nin Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde yer alan yaylalar kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 08:29 Güncelleme:
        Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

        Düzce'nin Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde yer alan yaylalar kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte 4 gündür süren soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerde kar yağdı.

        Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası ile Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli Yaylası kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü.

        Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kış manzaraları oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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