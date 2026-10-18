Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Düzce'nin Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde yer alan yaylalar kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Giriş: 18.10.2026 - 08:29 Güncelleme:
Düzce'nin Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde yer alan yaylalar kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte 4 gündür süren soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerde kar yağdı.
Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası ile Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli Yaylası kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü.
Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kış manzaraları oluştu.
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