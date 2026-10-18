Düzce'de taşkından etkilenen bölgede su tahliye çalışmaları sürüyor

İl Özel İdaresi, Gölyaka Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerine ait iş makineleri su tahliye çalışmaları yürütüyor. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla temizlik çalışmaları yapıyor.

Yazıpınar Mahallesi'ndeki derenin debisi kuvvetli yağışın ardından arttı. Cumhuriyet Caddesi Şirin Sokak'ta bulunan bazı ev ve arazileri taşkın nedeniyle su bastı.

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