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        Düzce'de taşkından etkilenen bölgede su tahliye çalışmaları sürüyor

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği mahallede çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Düzce'de taşkından etkilenen bölgede su tahliye çalışmaları sürüyor

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği mahallede çalışmalar devam ediyor.

        Yazıpınar Mahallesi'ndeki derenin debisi kuvvetli yağışın ardından arttı. Cumhuriyet Caddesi Şirin Sokak'ta bulunan bazı ev ve arazileri taşkın nedeniyle su bastı.

        İl Özel İdaresi, Gölyaka Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerine ait iş makineleri su tahliye çalışmaları yürütüyor. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla temizlik çalışmaları yapıyor.

        Su baskınının yaşandığı mahalle ve çevresindeki tarım arazileri havadan görüntülendi.

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