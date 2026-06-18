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        Düzce'de motor bölümünde uyuşturucu bulunan taksinin sürücüsü tutuklandı

        Düzce'de motor bölümünde uyuşturucu bulunan taksinin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Düzce'de motor bölümünde uyuşturucu bulunan taksinin sürücüsü tutuklandı

        Düzce'de motor bölümünde uyuşturucu bulunan taksinin sürücüsü tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        İstanbul'dan kente taksiyle uyuşturucu getirildiği istihbaratını değerlendiren ekipler, teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli M.S'nin kullandığı aracı Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurdu.

        Narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, taksinin motor bölümüne gizlenmiş 710 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan operasyon anı, polis ekiplerince görüntülendi.

        Polis kamerası kayıtlarında, aracın kaputunu açan ekiplerin, uyuşturucu maddeyi bulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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