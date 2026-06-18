Düzce'de motor bölümünde uyuşturucu bulunan taksinin sürücüsü tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.



İstanbul'dan kente taksiyle uyuşturucu getirildiği istihbaratını değerlendiren ekipler, teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli M.S'nin kullandığı aracı Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurdu.



Narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, taksinin motor bölümüne gizlenmiş 710 gram sentetik uyuşturucu bulundu.



Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



Öte yandan operasyon anı, polis ekiplerince görüntülendi.



Polis kamerası kayıtlarında, aracın kaputunu açan ekiplerin, uyuşturucu maddeyi bulması yer alıyor.

