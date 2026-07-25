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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Düzce'de özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Düzce'de özel halk midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Düzce'de özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Düzce'de özel halk midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisi D-100 yan yolda, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 81 HO 1122 plakalı özel halk midibüsü ile 06 EEB 109 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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