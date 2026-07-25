Düzce'de özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Düzce'de özel halk midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisi D-100 yan yolda, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 81 HO 1122 plakalı özel halk midibüsü ile 06 EEB 109 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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