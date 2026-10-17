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        Düzce'de seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir hafif ticari araçta seyir halindeyken çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 19:03 Güncelleme:
        Düzce'de seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir hafif ticari araçta seyir halindeyken çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        C.B'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Bıçkıyanı-Hacı Azizler köyü yolunda seyir halindeyken alev aldı.

        Sürücünün ihbarıyla bölgeye jandarma ve Kaynaşlı itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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