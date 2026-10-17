Düzce'de seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir hafif ticari araçta seyir halindeyken çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 17.10.2026 - 19:03 Güncelleme:
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir hafif ticari araçta seyir halindeyken çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
C.B'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Bıçkıyanı-Hacı Azizler köyü yolunda seyir halindeyken alev aldı.
Sürücünün ihbarıyla bölgeye jandarma ve Kaynaşlı itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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