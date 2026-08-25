Düzce'de sıcak havadan bunalanlar şelalelerin bulunduğu tabiat parklarında vakit geçirdi

Düzce'de sıcak havadan bunalanlar şelalelerin bulunduğu tabiat parklarını tercih etti.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte yaşayanlar, serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek için Aydınpınar ve Güzeldere Tabiat Parkları'nı ziyaret etti.

Kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili şelalelerin döküldüğü alanlara gelenler, serin havanın keyfini çıkardı, fotoğraf çekti.

Her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alan ve son dönemlerde yapılan çevre düzenlemeleriyle kentin en çok ziyaretçi alan bölgelerinden biri haline gelen tabiat parklarına ilgi, belediyenin iştiraki Düzce BelTUR AŞ tarafından hayata geçirilen sosyal ve konaklama tesisleriyle arttı.

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Söz konusu parklar, İstanbul ve Ankara'ya yakın konumları dolayısıyla zaman zaman çevre şehirlerden gelen misafirleri de ağırlıyor.