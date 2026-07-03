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        Düzce'de sıcaktan etkilenen yarış atları yıkanarak serinletildi

        Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı Düzce'de, bir çiftlikteki yarış atları serinletilmek amacıyla yıkandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Düzce'de sıcaktan etkilenen yarış atları yıkanarak serinletildi

        Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı Düzce'de, bir çiftlikteki yarış atları serinletilmek amacıyla yıkandı.

        Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yarış atlarını da olumsuz etkiledi. Çiftlikteki atların bakımını üstlenen seyisler, atları günde 2-3 kez yıkayarak serinletiyor.

        Seyis Kemal Demirkaynak, AA muhabirine, çiftlikte sıcak hava nedeniyle eğitimleri akşam saatlerine aldıklarını belirterek, "Atlarımıza günde 2-3 kez soğuk suyla duş aldırıyoruz. Atlarımızın vücut ısılarının 38 derecenin altında olması lazım. Bu yüzden gölgede tutuyor ve duş aldırarak atlarımızı rahatlatıyoruz. Bu işi yeni yapmaya başlayan çocuklarımız da atlara duş aldırmayı seviyor. Onlara da eğlence oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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