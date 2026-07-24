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        Düzce'de silahla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede öldü

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Düzce'de silahla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede öldü

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kocaoğlu köyünde çıkan kavgada E.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Naim Keskin (61), tedavi gördüğü Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        - Olay

        Köydeki bir tarlada 2 gün önce iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Naim Keskin hastaneye kaldırılmış, olayın ardından kaçan E.K. ise jandarmanın çalışmasıyla aynı gün ilçede yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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