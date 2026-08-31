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        Düzce'de "Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı ve Balıkçılık Ekipman Dağıtım Töreni" düzenlendi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı ve Balıkçılık Ekipman Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 18:06 Güncelleme:
        Düzce'de "Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı ve Balıkçılık Ekipman Dağıtım Töreni" düzenlendi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı ve Balıkçılık Ekipman Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi.

        Düzce Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Akçakoca Limanı'nda hazırlıklarını tamamlayan ve av yasağının sona ereceği saati bekleyen balıkçılar için düzenlenen tören, Karadeniz yöresine ait halk oyunları gösterisiyle başladı.

        Törende konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, 30 kilometre sahili olan ilçede 745 civarında ruhsatlı balıkçı ve 121 ruhsatlı balıkçı teknesinin olduğunu belirterek, "Devletimiz, bakanlığımız, özel idaremiz tüm imkan ve kabiliyetiyle ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla halkımıza da hizmet etmekle mükellef. Biz işinizi kolaylaştırmak ve bereketinizi artırmak adına üzerimize düşen görev neyse arkanızdayız. Ben inanıyorum ki fındıkta olduğu gibi bu sezon balıkçılıkta umduğunuzu bulacaksınız." dedi.

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        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da konuşmalarında balıkçılara bereketli sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı konumundaki Akçakoca'nın bölgede su ürünlerinde önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ise 2025 yılında 1783 ton su ürünleri avcılığı yapıldığını söyledi.

        Uzun, geçen ay İl Özel İdaresinin desteğiyle "Ağlar Yenileniyor Projesi" kapsamında balıkçılara ağ dağıtımı yapıldığını, bugün de Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle sağlanan 1 milyon liralık kaynakla alınan koruyucu elbiselerin verileceğini kaydetti.

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        Konuşmaların ardından balıkçılara koruyucu elbiseler dağıtıldı. Tören, balık ikramıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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