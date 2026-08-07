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        Düzce'de süs havuzuna düşen çocuk ve babaannesi kurtarıldı

        Düzce'de bir sitenin süs havuzuna düşen çocuk ve babaannesi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Düzce'de süs havuzuna düşen çocuk ve babaannesi kurtarıldı

        Düzce'de bir sitenin süs havuzuna düşen çocuk ve babaannesi kurtarıldı.

        Camikebir Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan ve otizmli olduğu öğrenilen İ. Karabulut'un site içerisindeki süs havuzuna düştüğünü ve çırpındığını gören babaanne E.K, çevreden yardım isteyerek torununu çıkarmak için havuza girdi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Boğulma tehlikesi geçiren çocuk ve babaannesi, ekiplerce sudan çıkarılarak ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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