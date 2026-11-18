Düzce'de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Düzce'de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Düzce'de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunun Sakarya istikametinde seyreden Ahmet Gülbahar idaresindeki 06 DBS 65 plakalı otomobil, Taşköprü mevkisi ışıklı kavşak yakınlarında K.K. yönetimindeki 81 AFS 028 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Gülbahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gülbahar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.