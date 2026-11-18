Düzce D100 karayolunda meydana gelen kazada otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 23.00 sıralarında D100 karayolu Taşköprü Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametine gitmekte olan ve Ahmet Gülbahar idaresindeki Volkswagen marka 06 DBS 65 plakalı otomobil ışıklı kavşakta K.K. idaresindeki DAF marka 81 AFS 28 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yarıya kadar tırın altına girdi. Tıra ok gibi saplanan otomobil sürücüsü Ahmet Gülbahar olay yerinde hayatını kaybetti. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.