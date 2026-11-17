İstanbul'un içme suyu kaynaklarından Melen Havzası'nın korunması ve Düzce'nin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından hayata geçirilen toplam 12 milyar 774 milyon lira yatırım bedelli projeler, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Düzce'de gerçekleştirilen toplu açılış programında, atık su ve içme suyu altyapısına yönelik yatırımların tamamlanan bölümleri hizmete alındı. Projeler kapsamında terfi merkezleri ve arıtma tesisleri inşa edilirken, bölgede 111 kilometrelik şebeke hattı oluşturuldu, 6,5 kilometre dere ıslahı yapıldı ve 29 bin ton asfalt serildi.

REKLAM

Çalışmalarla Düzce'deki atık suların Melen Havzası'na ulaşmasının önlenmesi hedeflenirken, atık suların baraj havzası dışına taşınması için de deşarj hatları kuruldu.

İSKİ Genel Müdürü Başa: "Melen sistemi stratejik bir altyapıdır"

Toplu açılış programında konuşan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasında Melen Sistemi'nin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "İstanbul, 16 milyonu aşkın nüfusu ve her geçen gün artan ihtiyaçlarıyla su yönetiminin büyük önem taşıdığı bir dünya metropolüdür. Böylesine büyük bir şehrin su ihtiyacını karşılamak, yalnızca mevcut kaynakları kullanmakla mümkün değildir. Bu kaynakları korumak, geliştirmek ve güçlü bir altyapıyla şehre ulaştırmak gerekmektedir. İşte İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasında bu sorumluluğun en önemli unsurlarından biri de Melen Sistemi'dir. Düzce'den İstanbul'a uzanan bu sistem, şehrin mevcut su kaynaklarını destekleyen ve özellikle kuraklık dönemlerinde su arz güvenliğine önemli katkılar sağlayan stratejik bir altyapıdır. Bu nedenle Melen Havzası'nda gerçekleştirdiğimiz yatırımları yalnızca bir bölgenin altyapı ihtiyacı olarak değerlendirmiyoruz. Bu çalışmalar, Düzce'nin çevresinin korunmasıyla İstanbul'un su geleceğini aynı sorumluluk anlayışıyla buluşturan yatırımlardır" dedi.

REKLAM

İBB Başkanvekili Nuri Aslan: "Melen, İstanbul'un can damarı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ise konuşmasında, İstanbul'a ulaşan suyun kaynağında korunmasının önemine dikkat çekti. Melen Havzası'nın İstanbul için taşıdığı önemi anlatan Aslan, şunları söyledi:

"Musluktan su akmıyor mu? Su kesildiyse yüksek tonda eleştiririz. Su gelmişse de bizim için herhangi bir problem yoktur. Oysa su, evimize ulaşana kadar aslında kilometrelerce yol kat ederek geliyor. Dağlardan, derelerden, vadilerden geçiyor. İşte o yolculuğun en önemli duraklarından biri de bugün bulunduğumuz Melen Havzası. Melen, İstanbul'un can damarı. Toprağına, üretimine, yaşamına bereket veren bir havza. Bizim görevimiz, İstanbul'a temiz su ulaştırmak için önce o suyu kaynağında korumak. Yaptığımız iş sadece İstanbul'un çevresini korumak değil, Türkiye'nin de çevresini korumak. Dolayısıyla İstanbul'a nasıl bakıyorsak Düzce'ye de aynı anlayışla baktık. Atık sular, Melen Çayı'nı besleyen derelere karışmasın diye tam 110 kilometreyi aşan atık su hattı döşedik."