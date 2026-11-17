– Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Birsen Sarıcı dünyanın bir numaralı probleminin obezite olduğuna dikkat çekerek, ihtiyaç fazlası yemek yemenin doğru bir davranış olmadığına işaret etti.

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen "Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Bilimsel Yolculuğu" adlı Bilim Kafe etkinliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Programa; Düzce Üniversitesi’nden Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcıları Engin Çavuş ve Zeynep Cebeci ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi olarak üretilen akademik bilgiyi toplumla buluşturmayı hedef edindiklerini ifade etti. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) öncülüğünde hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofislerinin birçok etkinlik gerçekleştirdiğini belirten Cömert, Düzce Üniversitesi’nin de son bir buçuk yılda 80’in üzerinde program düzenleyerek bilimle toplum arasında köprü oluşturduğunu vurguladı.

"Doğru bir davranış değil"

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Birsen Sarıcı, gıda güvenliği ve beslenme konusundaki bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Bilimin halka ulaşmasındaki destekleri için Düzce Üniversitesi’ne, ev sahipliği için de Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür eden Sarıcı, beslenme kavramının yemek ve doyma kavramlarından farklı olduğunu söyledi. Beslenmenin insanın temel ihtiyacı olduğunu dile getiren Sarıcı, dünyanın bir numaralı probleminin obezite olduğuna dikkat çekerek, ihtiyaç fazlası yemek yemenin doğru bir davranış olmadığına işaret etti. Gıda güvenliği, gıda güvencesi, gıda güvenirliği, gıda etiği, hayvan refahı, gıda vatandaşlığı ve gıda adaleti kavramlarından söz eden Sarıcı, tüketim ahlakının önemi üzerinde durarak hayvan refahının olmadığı bir ortamda gıda güvenliğinden bahsedilemeyeceğinin altını çizdi. İnsan nüfusu arttıkça endüstriyel gıdanın insan hayatına girdiğini ifade eden Sarıcı, bu sektörde pestisit, gübre, hormon ve farklı sulama tekniklerinin kullanıldığını sözlerine ekledi. Gıdaya ulaşım kolaylaşınca beslenmenin dürtüselliğe kaydığını ve daha fazla yemek yeme alışkanlığına dönüştüğünü dillendiren Birsen Sarıcı, bunun da en büyük zararını bozulan ruhlar şeklinde açıkladı.

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Konuşmasının son bölümünü gıda güvenliğine ayıran Dr. Birsen Sarıcı, bozulan ruhları düzeltmenin ise beslenme farkındalığından geçtiğini belirterek katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

"Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Bilimsel Yolculuğu" adlı Bilim Kafe etkinliği, Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert tarafından Dr. Öğr. Üyesi Birsen Sarıcı’ya teşekkür belgesi takdim edilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.