Çilimli ilçesinde, Maarifin Kalbinde Oyun teması kapsamında Çilimli Anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Çilimli Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, geleneksel çocuk oyunları oynayarak keyifli vakit geçirdi. Programın ardından minik öğrenciler, Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş'ı makamında ziyaret etti. Etkinlikle çocukların geleneksel oyunlarla tanışması ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amaçlandı.

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