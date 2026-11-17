Akçakoca ilçesinde, Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış sloganıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi. 19831984 yıllarında Akçakoca Kaymakamı olarak görev yapan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun adını taşıyan hatıra ormanında gerçekleştirilen programa, Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Tuzcuoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Elif Cebe ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında Vali Recep Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı'nda bakım ve düzenleme çalışmaları yapılırken, katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

– Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Vali Recep Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı'nda bakım ve düzenleme çalışmaları yapılarak fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinlikte doğa sevgisi ve çevre bilincinin önemine dikkat çekildi.

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