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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda sentetik kannabinoid maddesi, ruhsatsız tabanca ve 55 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda sentetik kannabinoid maddesi, ruhsatsız tabanca ve 55 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda 14 Kasım'da Ağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak çalışmalarında 2,6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Çalışmaların devamında yapılan aramalarda ise 0,2 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 55 adet 9x19 mm fişek bulundu. Operasyonda 10 suç kaydı bulunan S.Ç. (42) hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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        Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan ve 8 suç kaydı bulunduğu öğrenilen T.Ç. (49) ise, 15 Kasım'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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