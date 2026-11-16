Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde perinatoloji muayenelerinde yapay zeka desteği

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Perinatoloji Biriminde, gebelik takiplerinde ölçüm hassasiyetini ve standardizasyonu artıran yapay zeka destekli teknoloji kullanılmaya başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bilimsel ve teknolojik yenilikleri klinik hizmetlerine entegre etmeyi sürdüren hastane, anne ve bebek sağlığı alanında öncü bir uygulamayı hayata geçirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Göynümer tarafından yürütülen uygulama kapsamında, perinatoloji biriminde gerçekleştirilen muayenelerde yapay zeka destekli sistemlerden yararlanılmaya başlandı.

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Gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığının en üst düzeyde değerlendirilmesini amaçlayan teknoloji, muayene süreçlerine katkı sunuyor.

Sistem sayesinde bebeğin baş çevresi, karın çevresi ve uyluk kemiği uzunluğu gibi temel biyometrik ölçümler otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca ultrason görüntülerinin detaylı analizi yapılarak bebeğin beyin, kalp ve diğer hayati organlarının anatomik yapılarının incelenmesine ve olası yapısal farklılıkların belirlenmesine destek sağlıyor.

Uygulamayla muayene süreçlerinde ölçüm standardizasyonunun artırılması, tanı ve takip aşamalarının daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.