Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde perinatoloji muayenelerinde yapay zeka desteği

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde perinatoloji muayenelerinde yapay zeka desteği

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Perinatoloji Biriminde, gebelik takiplerinde ölçüm hassasiyetini ve standardizasyonu artıran yapay zeka destekli teknoloji kullanılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde perinatoloji muayenelerinde yapay zeka desteği

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Perinatoloji Biriminde, gebelik takiplerinde ölçüm hassasiyetini ve standardizasyonu artıran yapay zeka destekli teknoloji kullanılmaya başlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bilimsel ve teknolojik yenilikleri klinik hizmetlerine entegre etmeyi sürdüren hastane, anne ve bebek sağlığı alanında öncü bir uygulamayı hayata geçirdi.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Göynümer tarafından yürütülen uygulama kapsamında, perinatoloji biriminde gerçekleştirilen muayenelerde yapay zeka destekli sistemlerden yararlanılmaya başlandı.

        REKLAM

        Gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığının en üst düzeyde değerlendirilmesini amaçlayan teknoloji, muayene süreçlerine katkı sunuyor.

        Sistem sayesinde bebeğin baş çevresi, karın çevresi ve uyluk kemiği uzunluğu gibi temel biyometrik ölçümler otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca ultrason görüntülerinin detaylı analizi yapılarak bebeğin beyin, kalp ve diğer hayati organlarının anatomik yapılarının incelenmesine ve olası yapısal farklılıkların belirlenmesine destek sağlıyor.

        Uygulamayla muayene süreçlerinde ölçüm standardizasyonunun artırılması, tanı ve takip aşamalarının daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Düzce'de 11 ayda 221 uyuşturucu olayına müdahale edildi
        Düzce'de 11 ayda 221 uyuşturucu olayına müdahale edildi
        Gümüşova'da organ bağışına farkındalık
        Gümüşova'da organ bağışına farkındalık
        Lösemili çocuklar haftası etkinliği düzenlendi
        Lösemili çocuklar haftası etkinliği düzenlendi
        Başkan Özlü "En kısa sürede vatandaşlarımızla buluşturacağız"
        Başkan Özlü "En kısa sürede vatandaşlarımızla buluşturacağız"
        Doğanlı köyünde sıcak asfalt çalışmaları başladı
        Doğanlı köyünde sıcak asfalt çalışmaları başladı
        Düzce'den kutsal topraklara manevi yolculuk başladı
        Düzce'den kutsal topraklara manevi yolculuk başladı