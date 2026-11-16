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        Başkan Özlü "En kısa sürede vatandaşlarımızla buluşturacağız"

        – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Kent Meydanı'nda yürütülen dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Özlü, tarihi çarşının şehrin kültürel dokusuna uygun yaşam alanlarıyla vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Başkan Özlü "En kısa sürede vatandaşlarımızla buluşturacağız"

        – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Kent Meydanı’nda yürütülen dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Özlü, tarihi çarşının şehrin kültürel dokusuna uygun yaşam alanlarıyla vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

        Başkan Faruk Özlü, Cedidiye Kent Meydanı’nda devam eden dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cedidiye Kent Meydanı’nın Düzce’nin kimliğini yansıtan önemli projelerden biri olduğunu belirten Faruk Özlü, tarihi çarşının kentin kültürel değerlerine uygun şekilde düzenleneceğini ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özlü, "Düzce’mizin karakterini yansıtan, şehrimizin kalbine bir mihenk taşı gibi ilmek ilmek işlediğimiz Cedidiye Kent Meydanı’ndayız" ifadelerini kullandı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Özlü, "En kısa sürede bu güzide tarihi çarşıyı; özümüze, ruhumuza ve kadim kültürümüze uygun yaşam alanları ile donatacak, vatandaşlarımıza kavuşturacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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