Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Perinatoloji muayenelerinde yapay zeka desteği

        Perinatoloji muayenelerinde yapay zeka desteği

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Birimi'nde, gebelik takiplerinde ölçüm hassasiyetini ve standardizasyonu artıran yapay zeka destekli teknoloji kullanılmaya başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Perinatoloji muayenelerinde yapay zeka desteği

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Birimi’nde, gebelik takiplerinde ölçüm hassasiyetini ve standardizasyonu artıran yapay zeka destekli teknoloji kullanılmaya başlandı.

        Sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik yenilikleri klinik hizmetlerine entegre etmeyi sürdüren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, anne ve bebek sağlığı alanında öncü bir uygulamayı hayata geçirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Göynümer tarafından yürütülen uygulama kapsamında, Perinatoloji Birimi’nde gerçekleştirilen muayenelerde yapay zekâ destekli sistemlerden ilk kez yararlanılmaya başlandı.

        REKLAM

        Anatomik incelemelerde gelişmiş görüntü analizi

        Gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığının en üst düzeyde değerlendirilmesini amaçlayan yapay zeka destekli teknoloji, muayene süreçlerine önemli katkılar sunuyor. Sistem sayesinde bebeğin baş çevresi, karın çevresi ve uyluk kemiği uzunluğu gibi temel biyometrik ölçümler otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca ultrason görüntülerinin detaylı analizini yaparak bebeğin beyin, kalp ve diğer hayati organlarının anatomik yapılarının incelenmesine ve muhtemel yapısal farklılıkların belirlenmesine destek sağlıyor.

        Hekimlerin klinik kararlarına güçlü altyapı

        REKLAM

        Uygulamayla birlikte muayene süreçlerinde ölçüm standardizasyonunun artırılması ve tanıtakip aşamalarının daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Klinik süreçlerde hekimlerin uzmanlık ve değerlendirmelerinin yerine geçmeden, onlara yardımcı bir karar destek teknolojisi olarak konumlandırılan yapay zekâ sistemi, sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da ileriye taşıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de dalgalar sahilde 1 metrelik oyuklar oluştu
        Karadeniz'de dalgalar sahilde 1 metrelik oyuklar oluştu
        Akçakoca'da organ bağışı ve meme kanseri taraması bilgilendirmesi
        Akçakoca'da organ bağışı ve meme kanseri taraması bilgilendirmesi
        Başkan Özlü: "Konuştuğumuzu yazıyor, yazdığımızı yapıyoruz" "Borçla maaş öd...
        Başkan Özlü: "Konuştuğumuzu yazıyor, yazdığımızı yapıyoruz" "Borçla maaş öd...
        Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Düzce Aydınpınar Caddesi'nde gece mesaisi
        Düzce Aydınpınar Caddesi'nde gece mesaisi
        Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti