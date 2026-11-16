Başkan Özlü: "Konuştuğumuzu yazıyor, yazdığımızı yapıyoruz" "Borçla maaş ödemiyoruz, Düzce'ye yatırım yapıyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediyenin borçları üzerinden yapılan eleştirilere değinerek, "Düzce Belediyesi’nin borcu 1 milyar 980 milyon liradır. Bu borçlarla maaş ödemiyoruz, altyapı yapıyoruz. Borçların tamamı Düzce’ye yapılan yatırımlardır. Bu paraları boş yere harcamadık" dedi.

Başkan Faruk Özlü, mahalle sohbetlerini Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi'nde sürdürdü. Muhtarlık binasının yanında düzenlenen toplantıya; belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye iştirak şirketlerinin yöneticileri ve AK Parti Düzce Teşkilatı yöneticileri de katıldı.

Mahalle sakinlerine hitap eden Özlü, bugüne kadar 53 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Toplantılarda iletilen taleplerin kayıt altına alındığını ve ilgili birimlere iletilerek takip edildiğini belirten Faruk Özlü, "Sizlerden gelen talepleri işleme koyuyoruz, bunları yapmaya çalışıyoruz. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Yapmaya çalışıyoruz. Biz buraya gelmeden önce dersimize çalışıyoruz. Şehit Hüseyin Kıl Mahallemizin hangi sorunları var, mahalle sakinleri bizden ne istiyor, bunları çalışarak geliyoruz. Bu toplantılarda yaptığımız görüşmeleri kayıt altına alıyoruz. Bir nüshası Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzde, bir diğer nüshası ilgili müdürlükte, bir nüshası da bende bulunuyor. Biz konuştuklarımızı takip ediyoruz. Konuştuğumuzu yazıyor, yazdığımızı yapıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız gerçek belediyeciliktir. Gerçek belediyecilik altyapıdır, imardır, şehir planlamasıdır. Biz bu şehrin yalnızca bugününü değil, gelecek 50 yılını düşünerek hareket ediyoruz. Sadece bugünü değil, yarınları da düşünerek çalışıyoruz" dedi.

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Düzce’nin sorunlarını çözmek ve eksikliklerini gidermek amacıyla 2,5 yıl önce vatandaşlardan yetki aldıklarını hatırlatan Özlü, bu görevi kamu kaynaklarını doğru, etkin ve verimli kullanarak yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Düzce’ye yatırım yapıyoruz"

Kent genelinde sürdürülen asfalt ve içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarına değinen Özlü, belediyenin borçlandırıldığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Göreve geldiği 2019 yılında Düzce Belediyesi'nin borcunun 477 milyon 500 bin lira olduğunu belirten Başkan Faruk Özlü, günümüzdeki borç miktarının ise 1 milyar 980 milyon lira seviyesinde bulunduğunu söyledi. Özlü, "Düzce’nin her tarafında şehir şebekesini yeniliyoruz. Bu yatırım 45 milyon euro değerinde. Birileri çıkıp konuşuyor, 'Sen Düzce Belediyesini borçlandırıyorsun' diyor. Düzce Belediyesi'nin ben göreve geldiğimde de borçları vardı, bugün de borçları var. Ben göreve geldiğimde, 2019 yılında belediyenin borcu 477 milyon 500 bin liraydı. Bugünkü fiyatlara vurursak bu yaklaşık 6 milyar liraya tekabül ediyor. Bugün belediyenin borcu 1 milyar 980 milyon liradır. 2019 yılıyla karşılaştırdığımızda borcumuzun yaklaşık üçte bir seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu borçlarla maaş ödemiyoruz, altyapı yapıyoruz, yatırım yapıyoruz. Borçların tamamı Düzce’ye yapılan yatırımlardır. Bu paraları boş yere harcamadık. Biz yaptığımız her şeyin arkasında 40 defa düşünür, 40 defa hesap kitap yaparız. Ben mühendisim, hesap kitap yapmadan hiçbir iş yapmam" ifadelerine yer verdi.

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"Tamamı bizim eserlerimiz"

Hal binasının taşınması için yaklaşık 6 aydır yer araştırması yaptıklarını Melen boyu çevre yolu projesi nedeniyle bu taşınmanın gerekli olduğunu ifade eden Özlü, "Bu yolu da biz yapıyoruz. Büyük bir arıtma tesisi kuruyoruz. Birisi çıkmış konuşuyor, sen mi yapıyorsun Devlet Su İşleri yapıyor diyor. Devlet Su İşlerine bunu yaptıran kim? Devlet Su İşleri 76 yıldır var, 76 yıldır yapmamış da bugün niye yapıyor? Biz yaptırıyoruz. Yaptırdığımız arıtma tesisinin parasını biz ödeyeceğiz, yani Düzce Belediyesi ödeyecek. Bunların tamamı bizim eserlerimiz. Bu şehre büyük bir hastane yapıyoruz, şehir hastanesi formatında. Biz yaptırıyoruz. Ben bizzat Cumhurbaşkanımızla görüştüm, Cumhurbaşkanımız talimat verdi, hastane projesi yapılıyor. Sosyal medyada yazan çizenler oluyor, bunların tamamı karınlarından konuşuyorlar. Bunlara itibar etmeyin" şeklinde konuştu.

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"Bu şehre hizmet etmekten onur duyuyorum"

Düzce Belediye Başkanlığı görevinin hayatındaki en büyük sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Özlü, doğup büyüdüğü şehre 30 yıl sonra yeniden dönerek hizmet etmekten onur duyduğunu söyledi. "İşimi seviyorum ve severek çalışıyorum" diyen Özlü, mahalle buluşmalarının temel amacının birlikte yönetim anlayışını hayata geçirmek olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Benim gönlüm arzu ediyor ki hep beraber, dostça, arkadaşça bu şehrin sorunlarını birlikte çözelim. Bu toplantıların amacı birlikte yönetim. Biz bu şehri sizlerle birlikte yönetmek istiyoruz. Seçim falan yok, biz buradayız, sizlerle beraberiz. Bu şehir için yapılabilecek ne varsa birlikte yapalım."

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"Konuralp’e yakışır bir müze yapacağız"

Konuralp Antik Tiyatrosu’nun restore edileceğini ve bölgeye yeni bir müze kazandırılacağını da açıklayan Başkan Özlü, bölgede 7 yıldır sürdürülen kazılarda önemli tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Bulunan eserlerin sergilenmesi amacıyla modern bir müze projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Özlü, "Eserleri sergileyebileceğimiz en iyi müzeyi yapmak için İstanbul’dan bir mimarla çalışıyoruz. O kadar güzel bir proje ortaya çıkıyor ki, Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘biz bu projeyle yarışmaya katılacağız’ diyor. Konuralp’e yakışır bir müze yapıyoruz. Bu müze yaklaşık 6 bin metrekare olacak, yeri belli. Antik tiyatroyu restore edeceğiz. Ben bir toplantıda Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Cumhurbaşkanımız onayladı. 750 milyon müze için, 350 milyon antik tiyatronun restorasyonu için para ayrıldı ve biz inşaata başladığımızda bu paralar bize ödenecek. Yaptığımız her şey Düzce’nin bugünü için değil, bugünü ve yarın için. Bu şehrin turizm potansiyeli çok yüksek. Turizm potansiyelinin hayata geçirilmesi lazım. Bunun için de ciddi bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Mahalle sakinlerinin talepleri dinlendi

Toplantının devamında mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinden gelen talepler tek tek okundu. İletilen sorunlara yönelik planlanan çalışmalar ve iş programları anlatıldı. Daha sonra söz alan vatandaşlar, mahalleleriyle ilgili istek ve beklentilerini doğrudan Başkan Özlü’ye iletti. İletilen talepleri dinleyen Özlü, ilgili birimlere gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimat verdi.