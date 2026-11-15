Düzce'de kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 2 yaralı

Düzce’de araçlar kırmızı ışıkta beklediği sırada meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce’den Zonguldak istikametine giden araçların bulunduğu Yığılca Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necmi Tok idaresindeki 55 DM 756 plakalı minibüsün arkasına takılı miksere, aynı istikamette seyreden Okan Akdoğan yönetimindeki 67 DD 127 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın ardından Can Kara idaresindeki 81 AAR 934 plakalı Opel marka otomobil de 67 DD 127 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kırmızı ışıkta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, otomobil sürücüsü Okan Akdoğan ile araçta bulunan Döndü Akdoğan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten verildiği yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.