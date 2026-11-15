Polis ekiplerinden kış lastiği denetimi

DÜZCE’de, polis ekipleri tarafından ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı. Denetlemede araçların lastikleri kontrol edilerek sürücülere bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisinde ticari araçlara zorunlu kış lastiği takmasının şartının gelmesinin ardından denetim yapıldı. Denetim kapsamında kontrol noktasında durdurulan TIR, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların kış lastiği takıp takmadığı kontrol edilirken, lastiklerin diş derinlikleri ekipler tarafından ölçüldü. İşlem yapılan sürücülere, kış şartlarında güvenli seyahat için kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgi verildi.

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Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca otobüs terminalinden çıkış yapmaya hazırlanan otobüslerin kış lastikleri tek tek incelendi.