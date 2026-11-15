Anadolu Otoyolu'nda tırın balatalarında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın dorsesinin balata kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 15.11.2026 - 14:10 Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın dorsesinin balata kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun İstanbul istikameti Kaynaşlı mevkisinde Z.Ü. idaresindeki tırın dorsesinin tekerleklerindeki balatalarda yangın çıktı.
Durumu fark ederek aracını güvenlik şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye personeli sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu.
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