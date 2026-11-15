Yığılca'da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışması yapıldı

Düzce’nin Yığılca ilçesinde veteriner sağlık personelleri tarafından hayvan sağlığının korunması amacıyla küpeleme ve aşılama çalışmaları gerçekleştirildi. Karakaş ve Hocaköy köylerinde yürütülen çalışmalarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner sağlık personelleri, ilçeye bağlı köylerde hayvan sağlığını korumaya yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karakaş Köyü’nde koyun ve keçilere yönelik küpeleme işlemleri gerçekleştirilirken, küçükbaş hayvanlara koyunkeçi vebası (PPR) aşısı uygulandı. Hocaköyü’nde ise buzağılar ile koyun ve keçilere yönelik küpeleme ve aşılama çalışmaları yapıldı.