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        Yığılca'da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışması yapıldı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde veteriner sağlık personelleri tarafından hayvan sağlığının korunması amacıyla küpeleme ve aşılama çalışmaları gerçekleştirildi. Karakaş ve Hocaköy köylerinde yürütülen çalışmalarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kontrol edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Yığılca'da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışması yapıldı

        Düzce’nin Yığılca ilçesinde veteriner sağlık personelleri tarafından hayvan sağlığının korunması amacıyla küpeleme ve aşılama çalışmaları gerçekleştirildi. Karakaş ve Hocaköy köylerinde yürütülen çalışmalarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kontrol edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner sağlık personelleri, ilçeye bağlı köylerde hayvan sağlığını korumaya yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karakaş Köyü’nde koyun ve keçilere yönelik küpeleme işlemleri gerçekleştirilirken, küçükbaş hayvanlara koyunkeçi vebası (PPR) aşısı uygulandı. Hocaköyü’nde ise buzağılar ile koyun ve keçilere yönelik küpeleme ve aşılama çalışmaları yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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