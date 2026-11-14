Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Fındık bahçesinde işini kolaylaştırmak için iş makinesi tasarladı

        Fındık bahçesinde işini kolaylaştırmak için iş makinesi tasarladı

        Düzce'de elektrikçilik yapan Özgür Yiğit, fındık bahçesinde işini kolaylaştırmak amacıyla ikinci el ve hurda malzemelerle iş makinesi tasarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Fındık bahçesinde işini kolaylaştırmak için iş makinesi tasarladı

        Düzce'de elektrikçilik yapan Özgür Yiğit, fındık bahçesinde işini kolaylaştırmak amacıyla ikinci el ve hurda malzemelerle iş makinesi tasarladı.

        Yığılca ilçesine bağlı Hacılar köyünde yaşayan Yiğit, fındık ocaklarını açarken yaşadığı yorgunluğu azaltmak amacıyla iş makinesi (ekskavatör) tasarlamaya karar verdi.

        Yiğit, mesaisinin ardından evinin önünde hazırladığı plan ve proje doğrultusunda yaklaşık 6 ayda ekskavatörü çalışır hale getirdi.

        İş makinesinin tasarımında ikinci el ve hurda malzemelerden yararlanan Yiğit, çalışmada, iş makinesi operatörü olan kardeşinin tecrübelerinden ve fikirlerinden de faydalandı.

        REKLAM

        Ürettiği iş makinesiyle bahçesindeki çalışmalarını kolaylaştıran Yiğit, ihtiyaç duyan köylülerine de yardımcı oluyor. Makineyi bahçelere rahatlıkla ulaştırabilmek için römork da tasarlayan Yiğit, böylece aracını taşıma sorununu da çözdü.

        Özgür Yiğit, AA muhabirine, fındık bahçesinde yaşadıkları zorluğun kendisini böyle bir projeye yönelttiğini söyledi.

        Yiğit, makinenin birçok parçasını kendisinin ürettiğini belirterek, "Tarlada fındık ocağı açarken çok yorulduk. Sonra aklımıza makine yapma fikri geldi. Gündüzleri çalışıyordum. İş çıkışları evin önünde plan projesini yaparak makineyi tasarladık. Yaklaşık 6 ay boyunca vakit harcadık." diye konuştu.

        REKLAM

        Ekskavatörün ardından yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığını dile getiren Yiğit, bağ ve bahçe işlerinde kullanılabilecek mini kamyon üretmeyi hedeflediğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?

        Benzer Haberler

        Özer sınav merkezini inceledi
        Özer sınav merkezini inceledi
        Palamut geri döndü: Karadeniz balık kaynıyor, fiyatlar düşüşte
        Palamut geri döndü: Karadeniz balık kaynıyor, fiyatlar düşüşte
        Yedigöller yolunda beton kanal çalışmaları tamamlandı
        Yedigöller yolunda beton kanal çalışmaları tamamlandı
        Düzce'de bin 281 öğrenciye sağlıklı yaşam eğitimi verildi
        Düzce'de bin 281 öğrenciye sağlıklı yaşam eğitimi verildi
        Öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi
        Öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi
        Matematik eğitiminde yeni dönem için yol haritası hazırlandı
        Matematik eğitiminde yeni dönem için yol haritası hazırlandı