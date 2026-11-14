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        Matematik eğitiminde yeni dönem için yol haritası hazırlandı

        Düzce Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında matematikte ölçme ve değerlendirme süreçleri ele alındı. Öğretmen ve akademisyenlerin görüşleriyle hazırlanan rapor erişime açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Matematik eğitiminde yeni dönem için yol haritası hazırlandı

        Düzce Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında matematikte ölçme ve değerlendirme süreçleri ele alındı. Öğretmen ve akademisyenlerin görüşleriyle hazırlanan rapor erişime açıldı.

        Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Ortaokul ve Lise Matematiğinde ÖlçmeDeğerlendirmeyi Yeniden Düşünmek: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayının raporu yayımlandı. Öğretmenler ve akademisyenlerin görüşleri ile sınıf uygulamalarına yönelik önerileri bir araya getiren rapor, Fen Edebiyat Fakültesi’nin web sayfasında erişime sunuldu. Düzce Üniversitesi’nde düzenlenen ve başkanlığını Doç. Dr. Duygu Arabacı’nın yürüttüğü çalıştayda, matematik öğretim programlarının ölçme ve değerlendirme boyutu ile beceri odaklı öğrenme yaklaşımları ele alındı. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan’ın davetli konuşmacı olarak katıldığı ve iki atölye çalışmasını yönettiği programda, matematik öğretmenleri ve akademisyenler deneyimlerini paylaştı. Çalıştay kapsamında yedi masada yürütülen atölye çalışmalarında, öğrencilerin yalnızca ulaştıkları sonuçları değil, çözüm yollarını ve gerekçelerini de dikkate alan değerlendirme yaklaşımları münazara edildi. İlk atölyede öğrenci çözümleri üzerinden matematiksel düşünme süreçlerini anlama ve geri bildirim geliştirme üzerine çalışılırken ikinci atölyede rutin matematik problemlerinin temelli olarak yeniden düzenlenmesi, öğrenme çıktıları ve becerilerle ilişkilendirilmesi üzerinde duruldu.

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        Atölyelerde ele alınan görüşler ve geliştirilen önerilerin derlendiği raporda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

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