Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Kadın üreticiye 4,3 milyon TL'lik hayvancılık desteği

        Kadın üreticiye 4,3 milyon TL'lik hayvancılık desteği

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kadın üretici Hatice Kaya tarafından kurulacak Besi Çiftliği Projesi için 7 milyon 292 bin TL'lik yatırım sözleşmesi imzalandı. Projeye 4 milyon 375 bin 738 TL hibe desteği sağlanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Kadın üreticiye 4,3 milyon TL'lik hayvancılık desteği

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kadın üretici Hatice Kaya tarafından kurulacak Besi Çiftliği Projesi için 7 milyon 292 bin TL'lik yatırım sözleşmesi imzalandı. Projeye 4 milyon 375 bin 738 TL hibe desteği sağlanacak.

        Düzce'de kırsal kalkınma yatırımları kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir destek daha hayata geçiriliyor. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nın 17. etabı kapsamında, Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay köyünde tarımsal üretim yapan Hatice Kaya'nın yeni besi tesisi projesi için hibe sözleşmesi imzalandı.

        Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hatice Kaya arasında imzalanan sözleşme kapsamında kurulacak Besi Çiftliği Projesi'nin toplam yatırım tutarı 7 milyon 292 bin 898 TL olarak açıklandı. Projeye 4 milyon 375 bin 738 TL hibe desteği verilecek.

        REKLAM

        Modern ekipmanlar kazandırılacak

        Proje kapsamında yeni tesiste ahır, yem deposu, gübre çukuru ve hayvan reviri inşa edilecek. Ayrıca yem karma makinesi, otomatik gübre sıyırıcı, gübre pompası, gübre karıştırma makinesi, hayvan sulukları ve hayvan kantarı gibi ekipmanlar kullanılacak. Hayvancılığın yanı sıra 17 dekar alanda fındık üretimi de yapan Hatice Kaya'nın yatırımıyla işletmenin üretim kapasitesinin ve çalışma şartlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Esra Uzun'dan kadın üretici vurgusu

        Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, hibe sözleşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede kırsal kalkınma desteklerinin üreticilerin işletmelerini geliştirmesine önemli katkı sunduğunu belirtti. Yatırımla yem hazırlama ve gübre yönetimi süreçlerinin daha düzenli yürütüleceğini, hayvanların bakım ve barınma şartlarının iyileştirileceğini ifade eden Uzun, kadın üreticilerin kendi işletmelerine yatırım yapmalarının kırsal ekonominin güçlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Yatırımın Hatice Kaya'ya ve Akçakoca'ya hayırlı olmasını dileyen Uzun, hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından projenin uygulama aşamasına geçileceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        ABD genelindeki uçuş yasağı sona erdi
        ABD genelindeki uçuş yasağı sona erdi
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"

        Benzer Haberler

        Minik öğrencilerin Bed-i Besmele heyecanı
        Minik öğrencilerin Bed-i Besmele heyecanı
        Düzce'de mezarlıklarda büyük dönüşüm başlıyor Toplamda bin 250 metre beton...
        Düzce'de mezarlıklarda büyük dönüşüm başlıyor Toplamda bin 250 metre beton...
        Düzce'de duygu sömürüsüne geçit yok Aynı yerde iki kez ceza uygulandı
        Düzce'de duygu sömürüsüne geçit yok Aynı yerde iki kez ceza uygulandı
        Anadolu Otoyolu'nda kuru üzüm yüklü TIR yandı
        Anadolu Otoyolu'nda kuru üzüm yüklü TIR yandı
        Anadolu Otoyolu'nda kuru üzüm yüklü tırda çıkan yangında araç hasar gördü
        Anadolu Otoyolu'nda kuru üzüm yüklü tırda çıkan yangında araç hasar gördü
        Nar hastalıklarıyla mücadeleye yönelik bilimsel çalışmalar paylaşıldı
        Nar hastalıklarıyla mücadeleye yönelik bilimsel çalışmalar paylaşıldı