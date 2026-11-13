Anadolu Otoyolu'nda kuru üzüm yüklü tırda çıkan yangında araç hasar gördü

Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden I.K. idaresindeki AE 6504 KO Ukrayna plakalı kuru üzüm yüklü tırın motor kısmı, Bolu Dağı 1. viyadük mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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