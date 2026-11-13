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        Anadolu Otoyolu'nda kuru üzüm yüklü tırda çıkan yangında araç hasar gördü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kuru üzüm yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nda kuru üzüm yüklü tırda çıkan yangında araç hasar gördü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kuru üzüm yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden I.K. idaresindeki AE 6504 KO Ukrayna plakalı kuru üzüm yüklü tırın motor kısmı, Bolu Dağı 1. viyadük mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tırın motor bölümü ve dorsesi yandı.

        İtfaiye ekipleri, tırda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

        Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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