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        Kutsal topraklara anlamlı yolculuk 33 Hafız kız öğrenci umreye gitti

        Düzce'den umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan vatandaşlar arasında hafızlık eğitimini tamamlayan 33 kız öğrenci de yer aldı. Kültür Merkezi'nde düzenlenen duygu dolu programın ardından umre yolcuları dualarla uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Kutsal topraklara anlamlı yolculuk 33 Hafız kız öğrenci umreye gitti

        Düzce’den umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan vatandaşlar arasında hafızlık eğitimini tamamlayan 33 kız öğrenci de yer aldı. Kültür Merkezi’nde düzenlenen duygu dolu programın ardından umre yolcuları dualarla uğurlandı.

        Düzce’de umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek umre yolcuları, dualar ve salavatlar eşliğinde uğurlandı. Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde, İl Müftüsü Osman Aydın’ın riyasetinde gerçekleştirilen program, Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan ilahiler, getirilen tekbirler, salavatlar ve telbiyelerle programda manevi anlar yaşandı.

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        Programda umre yolcularına hitap eden İl Müftüsü Osman Aydın, kutsal topraklara yapılan yolculuğun manevi önemine dikkat çekti. Umre ibadetinin Müslümanların hayatındaki değerine değinen Aydın, bu yolculuğun umreciler için yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diledi.

        33 hafız kız öğrenci de umre yolcusu oldu

        Uğurlama programının en anlamlı anlarından biri ise hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 33 kız öğrencinin umre yolculuğuna çıkması oldu. Hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin kutsal topraklara gidecek kafilede yer alması, programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

        Emekli İl Müftüsü Turgut Acar’ın yaptığı duanın ardından umre yolcuları, ailelerinin ve yakınlarının duaları, gözyaşları ve iyi dilekleri eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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