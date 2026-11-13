2027 yılı bütçesi 11 milyar lira

Düzce Belediye Meclisi, Kasım ayı 3. birleşimde 2027 yılı mali bütçesi 11 milyar TL olarak meclisten geçti.

Düzce Belediye Meclisi Kasım ayı toplantıları gerçekleştirilen üçüncü birleşim ile tamamlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2027 yılı Belediye Bütçesi ile 2027 yılı GelirÜcret Tarifesi Raporu meclise sunularak karara bağlandı. Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen ve bir önceki meclis tutanak özetinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından geçilen toplantının ilk gündem maddesinde 2027 yılı belediye bütçesi görüşüldü. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hazırlanan ayrıntılı harcama raporu meclis üyeleri ile paylaşılırken, gider ve gelir bütçeleri görüşülerek 2027 bütçesinin 11 Milyar TL olması karara bağlandı.

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Gündemin ikinci maddesinde meclis ilk toplantısında plan ve bütçe komisyonuna havale edilen 2027 yılı gelirücret tarifesi görüşüldü. Vergiler ve harçların yanı sıra müdürlüklerde uygulanacak ücret tarifelerinin yer aldığı rapor okunmasının ardından madde, yapılan oylamanın ardından meclisten geçti.