Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri 2027 yılı bütçesi 11 milyar lira

        2027 yılı bütçesi 11 milyar lira

        Düzce Belediye Meclisi, Kasım ayı 3. birleşimde 2027 yılı mali bütçesi 11 milyar TL olarak meclisten geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:03 Güncelleme:
        2027 yılı bütçesi 11 milyar lira

        Düzce Belediye Meclisi, Kasım ayı 3. birleşimde 2027 yılı mali bütçesi 11 milyar TL olarak meclisten geçti.

        Düzce Belediye Meclisi Kasım ayı toplantıları gerçekleştirilen üçüncü birleşim ile tamamlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2027 yılı Belediye Bütçesi ile 2027 yılı GelirÜcret Tarifesi Raporu meclise sunularak karara bağlandı. Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen ve bir önceki meclis tutanak özetinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından geçilen toplantının ilk gündem maddesinde 2027 yılı belediye bütçesi görüşüldü. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hazırlanan ayrıntılı harcama raporu meclis üyeleri ile paylaşılırken, gider ve gelir bütçeleri görüşülerek 2027 bütçesinin 11 Milyar TL olması karara bağlandı.

        REKLAM

        Gündemin ikinci maddesinde meclis ilk toplantısında plan ve bütçe komisyonuna havale edilen 2027 yılı gelirücret tarifesi görüşüldü. Vergiler ve harçların yanı sıra müdürlüklerde uygulanacak ücret tarifelerinin yer aldığı rapor okunmasının ardından madde, yapılan oylamanın ardından meclisten geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Başkan Özlü "Doğalgaz sözümüzü yerine getireceğiz"
        Başkan Özlü "Doğalgaz sözümüzü yerine getireceğiz"
        Kış lastiği yoğunluğu başladı: Uzmanından dikkat çeken uyarı
        Kış lastiği yoğunluğu başladı: Uzmanından dikkat çeken uyarı
        Düzce'den AB ülkelerine ekimde 3 bin 285 ton fındık ihracatı gerçekleştiril...
        Düzce'den AB ülkelerine ekimde 3 bin 285 ton fındık ihracatı gerçekleştiril...
        Düzce'de karla mücadele hazırlıkları tamamlandı
        Düzce'de karla mücadele hazırlıkları tamamlandı
        Öztürk, Düzce Spor Lisesi öğrencileriyle buluştu
        Öztürk, Düzce Spor Lisesi öğrencileriyle buluştu
        Deprem dönemini yeniden yaşadılar
        Deprem dönemini yeniden yaşadılar