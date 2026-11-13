Deprem dönemini yeniden yaşadılar

12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen Düzce depreminin 27. yıldönümü dolayısıyla Anıtpark Meydanında çadırlarda stant kuran Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) yaktığı ateşler 27 yıl öncesine döndü. 12 Kasımda depremin ardından Düzceliler ateş yakarak ısınmaya çalışırken DAKE gönüllüleri 27 yıl sonra aynı ateşi yakıp o günleri andı.

Düzce'de 12 Kasım 1999 yılından meydana gelen depremin 27. yıldönümünde acıların unutulmaması, deprem gerçeğinin bir kere daha hatırlanması amacıyla Düzce Valiliği tarafından Anıtpark Meydanında Düzce'deki arama kurtarma derneklerinin stantların bulunduğu etkinlik düzenlendi. Etkinlik için Düzce'de bulunan resmi kurumların arama kurtarma ekipleri ile arama kurtarma dernekleri stantlarda yaptıkları çalışmaları sergiliyor. Bu kapsamada Düzce'nin ilk arama kurtarma derneği olan DAKE'de stant açtı. İçinde afetlerde arama kurtarma çalışmalarında kullandıkları araç ve gereçleri sergiledi. Ancak gece saatlerinde standı beklemek için dernek üyeleri bir araya geldi. Dernek yönetimi ve gönüllüleri ısınmak için ateş yakınca 12 Kasım 1999'da meydana gelen deprem sonrası akıllara geldi. Depremde sağ kurtulanlar ateş yakarak soğuk Kasım gecelerinde ısınmaya çalışmışlardı.

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Depremi yaşayan gönüllüler o günlerdeki acı hatıralarını yeniden yaşadılar. Ateşin başında 12 Kasım gecesini ve sonrasında yaşadıkları o acı günleri depremden sonra doğan genç gönüllülere anlatan dernek üyeleri birlikte o soğuk geceleri hatırladılar.

"Deprem dargınları ateş başında barıştırdı"

DAKE Gönüllüsü ve depremden sağ kurtulan Ali Bengiloğlu, 27 yıl önceki deprem sonrası yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi, "Uykuda yakalandım. Anlamadım çünkü daha önce öyle bir deprem yaşamamıştık. Dışarıdan yaşlı bir kadın 'zelzele oluyor' dedi. Sonrasında ne olduğunu anladık. Bizde bir sıkıntı olmadı. Evimiz ahşap olduğu için yıkılmadı ama dışarı çıktığımızda heryer yıkılmıştı. Sonrasında arama kurtarma faaliyetlerine katılmaya başladım. DAKE üyesi, oldum. Ateşi görünce de o acı günler ve geceler aklıma geliyor. Çoluk, çocuk cümbür cemaat çadırlarda kaldık. Sıkıntılı süreçlerdi bunlar. Çok şükür bunlarda geçtik. Başka çaremiz yoktu. Sobalar kurduk, ateş yaktık. O ateşin etrafında konu komşu dargınlar barıştı. Korkunun verdiği duygulardı bunlar. Hepimize bir ders oldu aslında" dedi.

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"Ateş başında o acı dolu geceleri yeniden hatırladım"

DAKE yönetim kurulu üyesi İsmail Penbegüllü ise o günleri anlatarak, "Depremlerde yaşamını yitirenlere rahmet geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Ben deprem çocuğuyum. O dönemde Gebze'de lise öğrencisiydim. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini tam anlamıyla yaşadım. Özellikle Düzce depremini. Düzce depremini Gebze'den hissettik. Annemle göz göze geldik. Deprem olduğunu anladık. Yaşadığımız apartmanın asansör rayları bile yamulmuştu. Yani depremi o kadar şiddetli hissettik. Sonrasına korkumdan dolayı Ankara'da öğretmen olan dayım bizi aldı ve Ankara'ya götürdü ama Düzce'den geçerken her yer yıkılmıştı. İnsanlar o soğuk gecelerde ısınmak için ateş yakmışlar etrafında oturuyorlardı. Yoldan geçerken onları çok net gördüm. Şimdi de ateşi görünce o acı dolu geceler aklıma geldi" diye konuştu.