Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de Depremi'nin yıl dönümünde saat 18.57'de sirenler çaldı

        Düzce'de Depremi'nin yıl dönümünde saat 18.57'de sirenler çaldı

        12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27. yıl dönümünde, depremin meydana geldiği saat 18.57'de kent genelinde sirenler çaldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Düzce'de Depremi'nin yıl dönümünde saat 18.57'de sirenler çaldı

        12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin 27. yıl dönümünde, depremin meydana geldiği saat 18.57’de kent genelinde sirenler çaldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

        Düzce’de büyük yıkıma ve derin acılara neden olan 12 Kasım 1999 depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Aradan geçen yıllara rağmen yaşanan acılar hafızalardaki tazeliğini koruyor. 12 Kasım depreminin yıl dönümünde, saatler 18.57’yi gösterdiğinde Düzce sokakları siren sesleriyle yankılandı. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin acısı bir kez daha hissedildi.

        12 Kasım 1999 tarihinde saat 18.57’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaş yaralanmış ve çok sayıda bina yıkılmıştı. Depremin 27. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, yaşanan felaket deprem gerçeğini ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

        REKLAM

        Programda konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, "Bugün bir hüzün akşamını, hüzün gecesini yaşıyoruz. Bundan 27 yıl önce, 12 Kasım 1999 tarihinde maalesef Düzce’miz büyük bir deprem yaşamış, 845 vatan evladını deprem şehidi olarak yolcu etmiştir. Allah her birine gani gani rahmet eylesin. Her birine rahmet diliyorum. İnancımız ve imanımız gereği biliyoruz ki her biri şehittir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti

        Benzer Haberler

        Düzceli öğrenci Meryem Tural Türkiye üçüncüsü oldu
        Düzceli öğrenci Meryem Tural Türkiye üçüncüsü oldu
        Depremin 27'nci yılında Kaynaşlı'da hüzünlü anma; belediye başkanı konuşmas...
        Depremin 27'nci yılında Kaynaşlı'da hüzünlü anma; belediye başkanı konuşmas...
        Depremin 27. yılında hüzünlü anma: Belediye başkanı duygularına hakim olama...
        Depremin 27. yılında hüzünlü anma: Belediye başkanı duygularına hakim olama...
        Bilim Kafe etkinliğinde bağımlılıkla mücadele konuşuldu
        Bilim Kafe etkinliğinde bağımlılıkla mücadele konuşuldu
        Karadeniz'de balık bolluğu tezgahlara yansıdı kilosu 75 liradan satılıyor
        Karadeniz'de balık bolluğu tezgahlara yansıdı kilosu 75 liradan satılıyor
        Otomobil tıra arkadan çarptı 1 ağır 4 kişi yaralandı
        Otomobil tıra arkadan çarptı 1 ağır 4 kişi yaralandı