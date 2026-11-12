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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Depremin 27'nci yılında Kaynaşlı'da hüzünlü anma; belediye başkanı konuşmasını tamamlayamadı

        Depremin 27'nci yılında Kaynaşlı'da hüzünlü anma; belediye başkanı konuşmasını tamamlayamadı

        DÜZCE'de 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kaynaşlı ilçesinde, felaketin 27'nci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törende, 1999 yılında da belediye başkanı olan Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal gözyaşlarına hakim olamazken, depremde 5 çocuğu dahil 12 yakınını kaybeden Mustafa Çillioğlu, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Depremin 27'nci yılında Kaynaşlı'da hüzünlü anma; belediye başkanı konuşmasını tamamlayamadı

        DÜZCE'de 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kaynaşlı ilçesinde, felaketin 27'nci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törende, 1999 yılında da belediye başkanı olan Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal gözyaşlarına hakim olamazken, depremde 5 çocuğu dahil 12 yakınını kaybeden Mustafa Çillioğlu, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

        12 Kasım 1999'da saat 18.57'de meydana gelen ve 30 saniye süren merkez üssü Kaynaşlı olan 7.2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 948 kişi yaralandı. Felaketin 27'nci yılında, Kaynaşlı ilçesindeki Deprem Şehitliği'nde bir araya gelen depremzedeler ve protokol üyeleri, hayatını kaybedenleri dualarla andı. Programa Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mezarlara karanfiller bırakılırken, İl Müftüsü Osman Aydın tarafından dualar okundu.

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        ‘DÜZCE'DE KONUT STOKU YÜZDE 80-85 YENİLENDİ’

        Törende konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, depremin değil dayanıksız binaların can aldığını vurgulayarak, "Düzce kentsel dönüşümünü gerçekleştirmiş bir şehirdir. Kent genelinde konut stoku yüzde 80-85 bandında yenilendi. 2022'de de bir deprem yaşadık, o depremde can kaybı yaşamadık. Dirençli binalar yaparak inanıyoruz ki daha büyük acılar yaşamayacağız. Afetlere hazırlıklı olmakla mükellefiz" dedi.

        BELEDİYE BAŞKANI KONUŞMASINI TAMAMLAYAMADI

        Felaketin yaşandığı 1999 yılında da belediye başkanı olarak görev yapan Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, anma programında duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve konuşmakta güçlük çeken Altundal, "Bizler için Kaynaşlı’da acıların yaşandığı, unutulması mümkün olmayan acı bir tarih. O gün de belediye başkanıydım, bugün de belediye başkanıyım. Unutmamak ve unutturmamak adına bir aradayız. Çok konuşamayacağım, biraz duygulanıyorum, kusura bakmayın. İnşallah Allah bu acıları milletimize bir daha yaşatmaz" diyerek sözlerini yarıda kesti.

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        5 ÇOCUĞU DAHİL 12 YAKININI TOPRAĞA VERDİ

        Depremde Ayşe, Fatma, Mehmet, Zehra ve Kazım isimli 5 çocuğu ile ağabeyinin eşi ve 3 yeğeni de dahil olmak üzere toplam 12 yakınını kaybeden Mustafa Çillioğlu ise 27 yıldır dinmeyen evlat acısını anlattı. Şehitlikte kabir ziyaretlerini sürdüren Çillioğlu, "27 yıl oldu kardeşim. Kaynaşlı’da burada 320 insanımız yatıyor. Kaybettiğimiz çocuklarımız, sevdiklerimiz bizlere birer emanetti. O emanetler sahibine döndü. Bütün acıları hep beraber göğüsledik. Cenab-ı Hak bizlere sabır verdi. Bir daha böyle acıları bizlere yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

        Kaynaşlı ilçesindeki anma etkinlikleri, belediye sosyal tesislerinde okunan mevlit programıyla sona erdi.

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