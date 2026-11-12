Otomobil tıra arkadan çarptı 1 ağır 4 kişi yaralandı

– DüzceAkçakoca D655 karayolunda sabaha karşı tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce Akçakoca karayolu Kabalak rampası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece 03.30 sıralarında Akçakoca'dan Düzce istikametine giden 81 ACU 129 plakalı tıra 81 T 1050 plakalı ticari taksi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan E.K.(22), H.T.(26), H.Y.A. ve G.S.(25) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Vatandaşlarında yardımı ile araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada G.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.