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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Depremde 5 çocuğu ve 7 yakınını kaybetti: "27 yıldır çocuklarımızla hasbihal etmeye geliyoruz"

        Depremde 5 çocuğu ve 7 yakınını kaybetti: "27 yıldır çocuklarımızla hasbihal etmeye geliyoruz"

        12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde 5 çocuğu ve 7 yakınını kaybeden Mustafa Çillioğlu, felaketin 27'nci yılında yaşadığı acıyı anlattı. Kaynaşlı'da depremde hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret eden Çillioğlu, "Allah'tan geldik, yine Rabb'imize döneceğiz. Kaybettiğimiz çocuklarımız, sevdiklerimiz bizlere birer emanetti. O emanetler sahibine döndü" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Depremde 5 çocuğu ve 7 yakınını kaybetti: "27 yıldır çocuklarımızla hasbihal etmeye geliyoruz"

        12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde 5 çocuğu ve 7 yakınını kaybeden Mustafa Çillioğlu, felaketin 27'nci yılında yaşadığı acıyı anlattı. Kaynaşlı'da depremde hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret eden Çillioğlu, "Allah'tan geldik, yine Rabb'imize döneceğiz. Kaybettiğimiz çocuklarımız, sevdiklerimiz bizlere birer emanetti. O emanetler sahibine döndü" dedi.

        12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen ve Düzce ile Kaynaşlı'da büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden 27 yıl geçti. Aradan geçen yıllara rağmen felaketin acısı, yakınlarını kaybeden ailelerin yüreğinde ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremde Ayşe, Fatma, Mehmet, Zehra ve Kazım isimli 5 çocuğunu, ağabeyinin eşi Müzeyyen ile yeğenleri Mustafa, Melike ve Gülseren Çillioğlu'nu kaybeden Mustafa Çillioğlu, toplam 12 yakınını toprağa vermenin acısını yaşıyor. Depremin 27'nci yılında Kaynaşlı'da yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Çillioğlu, o karanlık günlerde yaşadıklarını ve yıllardır dinmeyen evlat acısını anlattı.

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        "Kaynaşlı gerçekten çok büyük bir yıkım geçirdi"

        Depremin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen yaşanan acıların unutulmadığını belirten Mustafa Çillioğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "27 yıl oldu kardeşim. Kaynaşlı'da burada 320 insanımız yatıyor. Hepsinin ayrı bir acısı, ayrı bir hikâyesi var. Sakat kalanlarımız oldu, çok zor durumda olan insanlarımız vardı. Kaynaşlı gerçekten çok büyük bir yıkım geçirdi. Cenabı Allah bütün insanlığı, memleketimizi ve bizleri daha büyük felaketlerden, daha kötü acılardan korusun, muhafaza etsin. Bir daha böyle acıları bizlere yaşatmasın. Tabii ki çok üzücü şeyler yaşadık. Hepimizin gözyaşları oldu, hepimizin hüzünleri oldu. Ama bütün bu acıları hep beraber göğüsledik. Cenabı Hak bizlere sabır verdi. Hamdolsun, sabırla karşıladık."

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        "O emanetler sahibine döndü"

        Depremde kaybettiği çocuklarını ve yakınlarını büyük bir özlemle andığını ifade eden Çillioğlu, "Allah'tan geldik, yine Rabb'imize döneceğiz. Kaybettiğimiz çocuklarımız, sevdiklerimiz bizlere birer emanetti. O emanetler sahibine döndü. Biz de bir gün onların yanına döneceğiz. Cenabı Hak, Rabb'imizin huzurunda bizleri utandırmasın. Çoluk çocuğumuzla, kaybettiğimiz sevdiklerimizle yeniden bir araya gelmeyi nasip etsin. Bütün dileğim budur. İşte benim de üç yeğenim, beş çocuğum var depremde vefat eden. 27 yıldır gelip gidiyoruz. Çocuklarımızla hasbihâl etmeye, onları ziyaret etmeye gayret ediyoruz. İnşallah Rabb'imizin huzurunda onların elinden tutarız. Rabb'imizin karşısında mahcup olmayız. Onlarla beraber, onların gittikleri yere biz de gitmeye gayret ederiz. Bütün düşüncemiz, bütün dileğimiz budur. Rabb'imiz bizleri bir daha onlardan ayırmasın. Bütün insanlık için de dileğim budur" dedi.

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