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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Depremin 27. yılında hüzünlü anma: Belediye başkanı duygularına hakim olamadı

        Depremin 27. yılında hüzünlü anma: Belediye başkanı duygularına hakim olamadı

        12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27'nci yılında, büyük yıkımın yaşandığı Kaynaşlı ilçesinde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Anma programında konuşan Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, 27 yıl önce yaşadığı acıları hatırlayınca duygusal anlar yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Depremin 27. yılında hüzünlü anma: Belediye başkanı duygularına hakim olamadı

        12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27'nci yılında, büyük yıkımın yaşandığı Kaynaşlı ilçesinde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Anma programında konuşan Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, 27 yıl önce yaşadığı acıları hatırlayınca duygusal anlar yaşadı.

        12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen ve Düzce'de büyük yıkıma sebep olan depremin üzerinden 27 yıl geçti. Aradan geçen yıllara rağmen hafızalardan silinmeyen felakette hayatını kaybedenler, Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen programlarla anıldı. Anma etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Kaynaşlı Mezarlığı ziyaret edildi. Depremde yaşamını yitiren vatandaşların kabirleri başında Kur'anı Kerim okunarak dualar edildi. Yakınlarını kaybeden aileler, aradan geçen 27 yıla rağmen dinmeyen acılarını bir kez daha yaşadı. Mezarlık ziyaretinin ardından ilçe merkezinde anma programı gerçekleştirildi. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

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        Başkan Altundal konuşmasını tamamlayamadı

        Anma programında konuşan Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, 27 yıl önce meydana gelen deprem sırasında da belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, yaşadığı acı dolu günleri hatırlayınca duygusal anlar yaşadı. Konuşmakta güçlük çeken Başkan Altundal, şu ifadeleri kullandı: "Bizler için Kaynaşlı'da acıların yaşandığı, unutulması mümkün olmayan acı bir gün, acı bir tarih. Biraz kusura bakmayın, duygulanıyorum. O gün de belediye başkanıydım, bugün de belediye başkanıyım. Yani o gün yaşadıklarımı tekrar hatırlamak unutmamak ve unutturmamak adına güzel şeyler yapıyoruz. Çok konuşamayacağım, biraz duygulanıyorum. Kusura bakmayın. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah Allah bu acıları bir daha yaşatmaz. Memleketimize, milletimize böyle acılar; deprem, sel ve yangın gibi felaketler yaşatmaz diye umut ediyorum" dedi.

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        Vali Makas: "5 evladını, 3 yeğenini rahmana teslim etmiş"

        Programda konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas da mezarlık ziyareti sırasında karşılaştıkları acılı bir babanın yaşadıklarını anlattı. Depremde 5 çocuğunu ve 3 yeğenini kaybeden vatandaşın acısına dikkat çeken Vali Makas, "Biraz önce şehitliğimizi ziyaret ettik. Şehitliğimizde ailelerimiz, yakınlarının kabirleri başında dualar okuyorlardı. Orada bir ağabeyimizle tanıştık. Beş evladını, üç yeğenini Rahman'a teslim etmiş. Bizim inancımızda ve imanımızda, depremde hayatını kaybedenlerin her biri deprem şehididir. Bir insanın, eşrefi mahlûkat olarak hayatını en üst mertebede tamamlayabileceği makam, şehitlik makamıdır. İnanıyoruz ki 12 Kasım 1999'da, bundan 27 yıl önce, 316'sı Kaynaşlı'mızda olmak üzere hayatını kaybeden 845 vatandaşımız, Düzce'mizin şehididir, aziz milletimizin şehididir. Onlar, hayatlarını Allah'ın bir insana lütfedebileceği en yüce makamlardan biri olan şehitlik mertebesinde tamamladılar. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Her birinin şefaatine bizleri de nail eylesin. Bu vefata, bu felakete bu açıdan bakmakta fayda var" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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