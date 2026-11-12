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        Düzce'de deprem şehitleri 45 saniyelik saygı duruşuyla anıldı

        Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler anısına saat 18.57'de 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Düzce'de deprem şehitleri 45 saniyelik saygı duruşuyla anıldı

        Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler anısına saat 18.57'de 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

        Düzce Depremi'nin 27. yılında Düzce Valiliği koordinesinde, AFAD, Düzce Belediyesi, Türk Kızılay, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin işbirliğiyle Anıtpark Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

        Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yeni Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, arama kurtarma ekipleri tarafından meydanda açılan stantları ziyaret etti.

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        Saatler 18.57'yi gösterdiğinde hayatını kaybedenler için sirenler eşliğinde deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

        Programda, İl Müftüsü Osman Aydın tarafından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Vali Mehmet Makas, 12 Kasım 1999'un bir hüzün akşamı olduğunu ve aradan geçen 27 yılda da bu hüzün akşamını yaşadıklarını söyledi.

        Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşların her birinin şehit olduğunu vurgulayan Makas, "İnancımız ve imanımız gereği biliyoruz ki depremde hayatını kaybeden vatandaşların her biri şehittir. Mekanları cennet olsun. Geride kalan aile efratlarına sabırlar diliyorum. Depremin ardından birlik ve beraberliği önce ilçe bazında, sonra il bazında, bölge ve ülke bazında sağlayarak Düzce depreminin yaraları birlik ve beraberlikle sarılmıştır." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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