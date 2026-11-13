Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Öztürk, Düzce Spor Lisesi öğrencileriyle buluştu

        Öztürk, Düzce Spor Lisesi öğrencileriyle buluştu

        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Spor Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Gençlerin merak ettiği soruları yanıtlayan Öztürk, ülkenin geleceğine ilişkin öğrencilerle sohbet etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Öztürk, Düzce Spor Lisesi öğrencileriyle buluştu

        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Spor Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Gençlerin merak ettiği soruları yanıtlayan Öztürk, ülkenin geleceğine ilişkin öğrencilerle sohbet etti.

        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Spor Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Gençlerle samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada hayat tecrübeleri, gelecek hedefleri ve ülkenin yarınlarına ilişkin konular ele alındı. Öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Öztürk, gençlerle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerin heyecanı, disiplini ve hedeflerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, gençlerin ülkenin geleceğinde önemli rol üstleneceğini ifade etti.

        REKLAM

        Buluşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ercan Öztürk, enerjisini Düzce Spor Lisesi öğrencilerinden aldığını belirterek, gençlerin yollarının ve bahtlarının açık olmasını diledi. Öztürk, kendilerini samimiyetle ağırlayan okul yönetimine ve öğretmenlere de teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        Deprem dönemini yeniden yaşadılar
        Deprem dönemini yeniden yaşadılar
        Düzce'de deprem şehitleri 45 saniyelik saygı duruşuyla anıldı
        Düzce'de deprem şehitleri 45 saniyelik saygı duruşuyla anıldı
        Düzce'de Depremi'nin yıl dönümünde saat 18.57'de sirenler çaldı
        Düzce'de Depremi'nin yıl dönümünde saat 18.57'de sirenler çaldı
        Düzceli öğrenci Meryem Tural Türkiye üçüncüsü oldu
        Düzceli öğrenci Meryem Tural Türkiye üçüncüsü oldu
        Depremin 27'nci yılında Kaynaşlı'da hüzünlü anma; belediye başkanı konuşmas...
        Depremin 27'nci yılında Kaynaşlı'da hüzünlü anma; belediye başkanı konuşmas...
        Depremin 27. yılında hüzünlü anma: Belediye başkanı duygularına hakim olama...
        Depremin 27. yılında hüzünlü anma: Belediye başkanı duygularına hakim olama...