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        Başkan Özlü "Doğalgaz sözümüzü yerine getireceğiz"

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 52. mahalle sohbetleri toplantısında Çerkes Taşköprü sakinleri ile buluştu. 7 mahalleden 3'ünü doğalgaza kavuşturduklarını, Çerkes Taşköprü Mahallesi de dahil kalan 4 mahalle için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Başkan Özlü "Doğalgaz sözümüzü yerine getireceğiz"

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 52. mahalle sohbetleri toplantısında Çerkes Taşköprü sakinleri ile buluştu. 7 mahalleden 3’ünü doğalgaza kavuşturduklarını, Çerkes Taşköprü Mahallesi de dahil kalan 4 mahalle için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

        Başkan Faruk Özlü, mahalle sohbetleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye, istek ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Köy konağında gerçekleştirilen ve vatandaşların ilgi gösterdiği toplantıda, belediye sınırlarına yeni katılan 7 mahalleye verdiği doğalgaz sözünü hatırlatan Başkan Faruk Özlü, 3 mahallenin büyük oranda doğalgaza kavuştuğunu söyledi. Diğer mahallelere verdiği sözün de takipçisi olduğunu, doğal firması yetkilileriyle sürekli görüştüğünü kaydeden Özlü, "Kalan 4 mahallede imar planlarımız hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zemin etüdü yapılmadığı için onaylamadı. Bu 4 mahallede İller Bankası eliyle zemin etüdü çalışmaları için ihale yaptık, 21 Eylül’de yer teslimi yapıldı, iş sürüyor. Bize 2 ay sürer dediler. Rica ettik, 1 ayda bitirelim dedik. Zemin etüdü bittikten sonra bizim yaptığımız imar planlarını bakanlık onaylayacak. Doğalgaz firması ile geçtiğimiz günlerde bir toplantı daha yaptık. Yatırım programına alındı, zemin etütleri bittikten sonra çalışmalar başlayacak. Doğalgazı getireceğimiz Çerkes Taşköprü, Gökçe, Mamure ve Akyazı’dır. Bunlara doğalgaz getirilecek. Sizden birkaç ay sabır istiyoruz. Bizzat takip ediyoruz. Doğalgaz getirme sözümüzü yerine getireceğiz. 100 Proje kitabımızdaki bir tanesinin Çerkes Taşköprü için olmasını, bu işe ne kadar önem verdiğimizin göstergesi olarak kabul edin" dedi.

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        "Burada konuşulanları takip ediyoruz"

        Günü kurtarma derdinde olmadıklarını, kalıcı işler yapmak istediklerini vurgulayan Başkan Faruk Özlü, "Biz bu şehirde içme suyundan kanalizasyona, asfalttan yağmur suyuna, bütün alanlarda mahallenizin ve şehrimizin neye ihtiyacı varsa onları yapmaya çalışıyoruz. Bu işleri yaparken bizim iki rehberimiz var. Biri 100 proje, diğeri de mahalle sohbetlerinde sizlerden gelen talep ve istekler. Sizin taleplerinizi almak için buradayız. Burada konuşulanlar burada kalmıyor. Biz bunları takip ediyoruz" dedi.

        "7 yeni mahallemizin altyapı ihtiyaçlarını projelendiriyoruz"

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        Yeni mahallelerdeki kanalizasyon ve yağmur suyu gibi altyapı ihtiyaçlarına da değinen Başkan Özlü, bu konudaki çalışma planı hakkında ise şu bilgileri verdi: "Kanalizasyonu hiç olmayan yeni mahalle olmuş köylerimize ayrı bir proje yapacağız. İller Bankası’na gideceğiz. Onların altyapı için uzun yıllara sair kredileri var. Bu kredilerden birisini kullanacağız. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşeyeceğiz. Bu bizim projelendirme aşamasında olan bir işimizdir. Bu tip yüksek maliyetli işler belediyemizin bütçesi ile yapılacak işler değil. Burada yerel yönetimleri destekleme amacıyla kurulmuş olan İller Bankası kaynaklarını kullanmış olacağız."

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        Toplantının devamında, 12 maddelik talep listesi ele alınarak, karşılanmasına yönelik yol haritası ve çalışma planları anlatıldı. Akabinde ise vatandaşların isteklerini dinleyerek tek tek not alan Başkan Özlü, gerekli çalışmaların başlatılması için talimat verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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