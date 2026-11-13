Düzce B:elediyesi'nden dolu dolu ara tatil

Düzce Belediyesi, çocuk ve gençlerin ara tatil dönemini en verimli şekilde değerlendirmelerine imkan sunmak amacıyla bilimden teknolojiye, sanattan spora, doğa kampından il dışı gezilere kadar birçok ücretsiz etkinlik düzenliyor.

Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren Düzce Bilim Merkezi ve Çocuk Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ara tatil döneminde çocukları ve gençleri birçok farklı etkinlikle buluşturmaya hazırlanıyor. 16 Kasım Pazartesi günü başlayarak 20 Kasım Cuma günü sona erecek ara tatil boyunca ücretsiz geziler ve atölyeler çocuk ve gençleri bekliyor.

Geziler, kamplar, doğa yürüyüşleri, oyunlar

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Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Düzce Gençlik Ofisi üyesi gençler için Çanakkale, Ankara ve İstanbul gezileri ile doğa kampı ve doğa yürüyüşleri planlandı. Ayrıca Gençlik Ofisi’nde de oyunlar ve etkinlikler ile dolu dolu bir ara tatil gençleri bekliyor. Etkinliklerle ilgili bilgi almak ve kayıt oluşturmak isteyenler 0530 546 10 49 numaralı telefonu arayarak, Düzce Gençlik Ofisi ile irtibat kurabilir.

Bilim ve teknoloji ile buluşturan atölyeler

Düzce Bilim Merkezi ise, ara tatilde çocukları bilim, teknoloji buluşturacak. 5 gün boyunca sürecek ücretsiz ara tatil atölyelerinde birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirilecek. Uzay ve Havacılık, Temel Bilimler, Matematik, Robotik ve Kodlama, Keşif ve Tasarım atölyelerinde düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra; sergi alanı ve Sıfır Atık Oyuncak Müzesi de ziyarete açık olacak. Ücretsiz atölye etkinlikleri kontenjanla sınırlı olup, atölye tarihleri, saatleri ve yaş grupları için bilgi almak ve katılmak isteyenler 0380 502 02 87 numaralı telefonu arayarak kayıt oluşturabilecek.

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514 yaş grubu için 13 farklı alanda eğitim

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi de ara tatil döneminde kapılarını çocuklar için yeniden açacak. 56 ve 714 yaş gruplarındaki çocuklar, 1620 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ücretsiz ara tatil atölyelerinde hem eğlenecek, hem öğrenecek. 56 yaş grubuna yönelik; tasarım, zeka oyunları, İngilizce, dini değerler, minik şefler mutfağı, görsel sanatlar, çocuk yogası, oyun tasarımı ve ritim olmak üzere 9 ayrı atölye açılacak. 714 yaş grubuna yönelik ise; tasarım, zeka oyunları, ingilizce, dini değerler, minik şefler mutfağı, görsel sanatlar, çocuk yogası, ritim, keman, klarnet, kanun ve piyano olmak üzere 12 atölye açılacak.

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Tamamen ücretsiz atölye etkinlikleri hakkında bilgi almak ve kayıt oluşturmak isteyenler 0380 523 02 44 numaralı telefonu arayabilecek.