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        Düzce'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi

        Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ekim ayında görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren emniyet personeline teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Düzce'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi

        Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ekim ayında görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren emniyet personeline teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

        Düzce Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve ekim ayında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan personel ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, görevlerini özveri ve gayretle yerine getiren personelle bir araya geldi. Düzenlenen programda başarılı personele teşekkür belgesi ve hediye takdim eden Ergüder, gösterdikleri üstün gayretten dolayı çalışanları tebrik etti.

        Personelin başarılı çalışmalarının devamını dileyen Ergüder, emniyet teşkilatında özverili hizmetin önemine dikkat çekti.

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