Vali Makas, Kaynaşlı'da hafızlık öğrencileriyle buluştu
Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı ilçesinde, Karaçalı Mahallesi'ndeki Orhangazi Cuma Camii'nde hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.
Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı ilçesinde, Karaçalı Mahallesi’ndeki Orhangazi Cuma Camii’nde hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.
12 Kasım Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla Kaynaşlı ilçesine giden Düzce Valisi Mehmet Makas, program kapsamında Karaçalı Mahallesi Orhangazi Cuma Camii’ni ziyaret etti. Protokol üyelerinin de eşlik ettiği programda Vali Makas, camide hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.
Evrensel Hafızlar Derneği Düzce Şubesi yöneticileriyle de görüşen Vali Makas, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi edindi. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerle yakından ilgilenen Makas, öğrencilere başarılar dileyerek eğitim hayatlarında kolaylıklar temennisinde bulundu.
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